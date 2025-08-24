Вечером 23 августа в ряде регионов России прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников.

Что известно об обстреле России?

В министерстве обороны России заявили, что средства ПВО якобы уничтожили 57 БпЛА над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и над акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела. По его словам, в результате атаки поврежден ряд частных домов.

Очевидцы рассказали, что регионы атаковали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они якобы летали низко, а в нескольких районах, мол, задрожали окна в домах и сработали сигналки у машин.

Кроме этого, Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" сообщали, что корректируют расписание в связи с ограничениями на использование воздушного пространства.

Ограничения на прием и отправку самолетов 23 августа вечером введены, в частности, в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Самары, Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани и Пензы.

Атака беспилотников на Россию