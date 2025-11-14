Надо бить, пока не восстановили, – эксперт назвал уязвимые точки России

Украина успешно атаковала вражеские цели в Крыму. Известно, что были попадания по нефтяному терминалу в Феодосии, а также аэродрому в поселке Кировское.

Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, под прицелом была база хранения БПЛА "Орион". Эти беспилотники могут нести КАБы и ФАБы.

Какие уязвимые цели есть у России?

Боевая часть у "Оринонов" не очень большая, но она может нанести серьезное поражение. Конечно, не такого как теперь наносит украинское оружие. Например, появилась информации о возможной боевой работе ракеты "Фламинго" по порту в Туапсе. Это действительно впечатляет.

Запуски были по району Феодосии. Туда мы проложили путь и надо бить, пока не восстановили стену противовоздушной обороны, надо бить, пока есть возможность,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Он добавил, что в Феодосии, Керчи, Туапсе, Анапе, еще есть множество военных целей. Например, не прилетало на российский аэродром морской авиации. Он пока вне поля зрения наших средств поражения, но скоро мы доберемся и туда.

А главное – это Новороссийск. К нему добраться сложнее всего как морскими дронами, так и с воздуха. В этом городе есть крупнейший нефтяной терминал России. Также надо учитывать, что Черное море у них единственное море, которое не замерзает зимой. Соответственно терминалы также. В этом их ключевое преимущество.

Сейчас россияне пытаются прикрыться тем, что в Новороссийске еще есть международный терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Враг хочет показать, что украинцы якобы бьют по международным нефтепроводам, но на самом деле это российские объекты,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Все, что есть в портах Новороссийск, Туапсе, портах оккупированного Крыма входит в опасную зону. Об этом предупредили мореплавателей еще в 2022 году. В этих местах могут быть взрывы, потому что объекты, которые там размещены, являются законными целями Украины.

Где именно взрывалось в Крыму?