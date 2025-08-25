Украинские дроны поразили два пункта российской железной дороги. Речь идет о Петровом Валу и Степановке. Вследствие этого у врага опаздывают и становятся как гражданские поезда, так и логистика.

Если такие удары по железной дороге оккупантов будут постоянными, то в октябре – ноябре можно будет увидеть реальные последствия. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко озвучил в эфире 24 Канала мнение, что поезда не только будут опаздывать, их просто не будет.

Что будет с железной дорогой?

Петр Андрющенко отметил, что в Степановке наши беспилотники поразили тяговую подстанцию. Там электрифицированный участок. В районе Петрового Вала, судя по всему, неэлектрифицированный участок. Там тоже были поражения, которые очень сложные для фиксации. Поэтому не было подробностей.

Днем у россиян опаздывало более 70 поездов, а вечером – 46. Они каждый раз говорят, что опаздывают максимум на 4 часа. Но почему-то они не доезжают, а стоят в пути. Говорится исключительно о гражданских поездах. Это означает, что становится и опаздывает по меньшей мере такое же количество, а даже больше, грузовых поездов.

Мы цепляем две российские железные дороги. Они называют Юго-Восточная. Это Ростовская, частично Волгоградская область. Бьем по другой – это Северо-Кавказская железная дорога, как они ее называют. Это Кубань и Краснодарский край. Мы выключаем эту логистику. Это и есть та железная дорога, которая обеспечивает фронт и оккупированные территории, включая Крым. От Крыма до Луганска,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации".

Выключаются тяговые подстанции на электрифицированных участках прежде всего. Это очень сложно восстанавливать. Подстанции, электричество – это непростые ремонты, учитывая, что там сложное оборудование.

Также выбиваются пункты управления железной дорогой. Это еще хуже, потому что этого оборудования еще меньше, а ремонтировать его значительно сложнее. То, что фактически обеспечивает управление поездами – светофоры, шлагбаумы и так далее.

Выключили пункт управления или электрификацию. Далее это означает, что по электрифицированному участку захватчики должны пригнать тепловоз, дизель, подключить его и погнать дизелем советским способом. Но дело в том, что количество тепловозов на самом деле ограничено. Поэтому отключение электричества перегружает количество этих тепловозов. Россияне просто не справляются.

Вероятно, будут украинские удары по тепловозным ДЕПО, и ВСУ начнут уничтожать количество тепловозов. Если двигаться такими темпами, это приведет к тому, что примерно в октябре у врага закончится возможность ремонтировать. У них будет капитальная нехватка оборудования и начнется дефицит, связанный с тепловозами.

В июле начались удары по железной дороге. В октябре – ноябре мы увидим реальные последствия. Поезда не просто будут опаздывать. Их не будет. Россия не может найти необходимое количество тепловозов,

– считает Андрющенко.

Взрывы на станции Петров Вал: главное