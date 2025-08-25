Українські дрони уразили два пункти російської залізниці. Мовиться про Петров Вал та Степанівку. Внаслідок цього у ворога запізнюються та стають як цивільні потяги, так і логістика.

Якщо такі удари по залізниці окупантів будуть постійними, то у жовтні – листопаді можна буде побачити реальні наслідки. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що потяги не лише будуть запізнюватися, їх просто не буде.

Що буде із залізницею?

Петро Андрющенко зазначив, що у Степанівці наші безпілотники уразили тягову підстанцію. Там електрифікована ділянка. У районі Петрового Валу, судячи з усього, неелектрифікована ділянка. Там теж були ураження, які дуже складні для фіксації. Тому не було подробиць.

Вдень у росіян запізнювалося понад 70 потягів, а ввечері – 46. Вони щоразу кажуть, що запізнюються максимум на 4 години. Але чомусь вони не доїжджають, а стоять у дорозі. Мовиться виключно про цивільні потяги. Це означає, що стає та запізнюється щонайменше така ж кількість, а навіть більша, вантажних потягів.

Ми чіпляємо дві російські залізниці. Вони називають Південно-Східна. Це Ростовська, частково Волгоградська область. Б'ємо по іншій – це Північно-Кавказька залізниця, як вони її називають. Це Кубань та Краснодарський край. Ми вимикаємо цю логістику. Це і є та залізниця, яка забезпечує фронт та окуповані території, включно з Кримом. Від Криму до Луганська,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

Вимикаються тягові підстанції на електрифікованих ділянках насамперед. Це дуже складно відновлювати. Підстанції, електрика – це непрості ремонти, враховуючи, що там складне обладнання.

Також вибиваються пункти керування залізницею. Це ще гірше, тому що цього обладнання ще менше, а ремонтувати його значно складніше. Те, що фактично забезпечує керування потягами – світлофори, шлагбауми і так далі.

Вимкнули пункт керування чи електрифікацію. Далі це означає, що по електрифікованій ділянці загарбники мають пригнати тепловоз, дизель, підімкнути його та погнати дизелем у радянський спосіб. Але річ у тім, що кількість тепловозів насправді обмежена. Тому вимкнення електрики перенавантажує кількість цих тепловозів. Росіяни просто не справляються.

Ймовірно, будуть українські удари по тепловозних ДЕПО, і ЗСУ почнуть знищувати кількість тепловозів. Якщо рухатися такими темпами, це призведе до того, що приблизно у жовтні у ворога закінчиться можливість ремонтувати. У них буде капітальна нестача обладнання та почнеться дефіцит, пов’язаний з тепловозами.

У липні розпочалися удари по залізниці. У жовтні – листопаді ми побачимо реальні наслідки. Потяги не просто будуть запізнюватися. Їх не буде. Росія не може знайти необхідну кількість тепловозів,

– вважає Андрющенко.

Вибухи на станції Петров Вал: головне