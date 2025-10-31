В России пылает Орловская ТЭЦ: объект атаковали беспилотники

В ночь на 31 октября на теплоэлектроцентрали в российском городе Орел вспыхнул пожар. Местные поделились кадрами масштабного возгорания.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

В России пылает Орловская ТЭЦ: что известно об атаке?

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что обломки дронов упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование. По его словам, пострадавших нет.

Последствия атаки на ТЭЦ в Орле: смотрите видео Supernova+

Мощные взрывы в Орле: смотрите видео Supernova+

Кличков отметил, что электроснабжение почти полностью восстановлено.

Обратите внимание! Орловская теплоэлектроцентраль – это предприятие энергетики, основное назначение которого заключается в производстве электрической и тепловой энергии для нужд города Орла и прилегающих районов.

Свидетели поделились кадрами удара: смотрите видео Exilenova+

