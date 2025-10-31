В России пылает Орловская ТЭЦ: объект атаковали беспилотники
- В ночь на 31 октября на Орловской ТЭЦ произошел пожар из-за атаки дронов, что привело к повреждению оборудования.
- Губернатор Орловской области сообщил, что пострадавших нет, и электроснабжение почти полностью восстановлено.
В ночь на 31 октября на теплоэлектроцентрали в российском городе Орел вспыхнул пожар. Местные поделились кадрами масштабного возгорания.
В России пылает Орловская ТЭЦ: что известно об атаке?
Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что обломки дронов упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование. По его словам, пострадавших нет.
Кличков отметил, что электроснабжение почти полностью восстановлено.
Обратите внимание! Орловская теплоэлектроцентраль – это предприятие энергетики, основное назначение которого заключается в производстве электрической и тепловой энергии для нужд города Орла и прилегающих районов.
Где в России атаковали в последнее время?
Напомним, ВСУ поразили два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и республике Марий Эл, а также газоперерабатывающий завод в Буденновске.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что регион попал под атаку украинских дронов 29 октября.
В Брянской области в результате взрывов пострадала подстанция "Новобрянская", которая является важным энергетическим объектом.