У Росії палає Орловська ТЕЦ: об'єкт атакували безпілотники

У ніч проти 31 жовтня на теплоелектроцентралі в російському місті Орел спалахнула пожежа. Місцеві поділилися кадрами масштабного загоряння.

Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Дивіться також Ексспівробітник СБУ розкрив, чому раніше не били по дамбі на Бєлгородщині

У Росії палає Орловська ТЕЦ: що відомо про атаку?

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що уламки дронів впали на території ТЕЦ в Орлі, було пошкоджено обладнання. За його словами, постраждалих немає.

Наслідки атаки на ТЕЦ в Орлі: дивіться відео Supernova+

Потужні вибухи в Орлі: дивіться відео Supernova+

Кличков зауважив, що електропостачання майже повністю відновлено.

Зверніть увагу! Орловська теплоелектроцентраль – це підприємство енергетики, основне призначення якого полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів.

Свідки поділилися кадрами удару: дивіться відео Exilenova+

Де в Росії атакували останнім часом?