У Росії палає Орловська ТЕЦ: об'єкт атакували безпілотники
- У ніч проти 31 жовтня на Орловській ТЕЦ сталася пожежа через атаку дронів, що призвело до пошкодження обладнання.
- Губернатор Орловської області повідомив, що постраждалих немає, і електропостачання майже повністю відновлено.
У ніч проти 31 жовтня на теплоелектроцентралі в російському місті Орел спалахнула пожежа. Місцеві поділилися кадрами масштабного загоряння.
Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
У Росії палає Орловська ТЕЦ: що відомо про атаку?
Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що уламки дронів впали на території ТЕЦ в Орлі, було пошкоджено обладнання. За його словами, постраждалих немає.
Наслідки атаки на ТЕЦ в Орлі: дивіться відео Supernova+
Потужні вибухи в Орлі: дивіться відео Supernova+
Кличков зауважив, що електропостачання майже повністю відновлено.
Зверніть увагу! Орловська теплоелектроцентраль – це підприємство енергетики, основне призначення якого полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів.
Свідки поділилися кадрами удару: дивіться відео Exilenova+
Де в Росії атакували останнім часом?
Нагадаємо, ЗСУ вразили два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел, а також газопереробний завод у Будьонновську.
Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив, що регіон потрапив під атаку українських дронів 29 жовтня.
У Брянській області в результаті вибухів постраждала підстанція "Новобрянська", яка є важливим енергетичним об'єктом.