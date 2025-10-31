Укр Рус
24 Канал Новини світу У Росії палає Орловська ТЕЦ: об'єкт атакували безпілотники
31 жовтня, 02:42
2

У Росії палає Орловська ТЕЦ: об'єкт атакували безпілотники

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У ніч проти 31 жовтня на Орловській ТЕЦ сталася пожежа через атаку дронів, що призвело до пошкодження обладнання.
  • Губернатор Орловської області повідомив, що постраждалих немає, і електропостачання майже повністю відновлено.

У ніч проти 31 жовтня на теплоелектроцентралі в російському місті Орел спалахнула пожежа. Місцеві поділилися кадрами масштабного загоряння.

Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Дивіться також Ексспівробітник СБУ розкрив, чому раніше не били по дамбі на Бєлгородщині

У Росії палає Орловська ТЕЦ: що відомо про атаку?

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що уламки дронів впали на території ТЕЦ в Орлі, було пошкоджено обладнання. За його словами, постраждалих немає.

Наслідки атаки на ТЕЦ в Орлі: дивіться відео Supernova+

 

 

Потужні вибухи в Орлі: дивіться відео Supernova+

 

Кличков зауважив, що електропостачання майже повністю відновлено.

Зверніть увагу! Орловська теплоелектроцентраль – це підприємство енергетики, основне призначення якого полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів.

Свідки поділилися кадрами удару: дивіться відео Exilenova+

Де в Росії атакували останнім часом?

  • Нагадаємо, ЗСУ вразили два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел, а також газопереробний завод у Будьонновську.

  • Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив, що регіон потрапив під атаку українських дронів 29 жовтня.

  • У Брянській області в результаті вибухів постраждала підстанція "Новобрянська", яка є важливим енергетичним об'єктом.