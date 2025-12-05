Краснодарский край атаковали БпЛА: под удар попал морской порт в Темрюке

Над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края в ночь на 5 декабря прогремело по меньшей мере 5 взрывов. Дроны могли атаковать портовую инфраструктуру, есть сообщения о возникновении пожара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС" и местные телеграмм-каналы. Также в сети обнародуют кадры, на которых видны вспышки и возгорания.

Что известно об атаке на Краснодарский край?

Местные жители сообщают, что слышали всего около 5 взрывов над вышеупомянутыми городами. Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышен звук мотора в небе. Сейчас официальной информации о пострадавших нет.

Впрочем, есть сообщения о разрушениях. Россияне жалуются на повреждение элементов портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте вспыхнул пожар. Пишут, что там работают специальные и экстренные службы.

Пожар в Темрюке: смотрите видео

По предварительной информации, на объекте горит газовый резервуар. На фоне атаки в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов, россияне пишут о работе ПВО в регионе.

Портовая инфраструктура россиян поражена: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Какие объекты в России были под ударом ранее?