Краснодарский край атаковали БпЛА: под удар попал морской порт в Темрюке
- В ночь на 5 декабря в Краснодарском крае прогремело не менее 5 взрывов, вероятно, из-за атаки дронов на портовую инфраструктуру.
- В результате атаки в Темрюке возник пожар на газовом резервуаре, а в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты.
Над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края в ночь на 5 декабря прогремело по меньшей мере 5 взрывов. Дроны могли атаковать портовую инфраструктуру, есть сообщения о возникновении пожара.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС" и местные телеграмм-каналы. Также в сети обнародуют кадры, на которых видны вспышки и возгорания.
Смотрите также Спутниковые снимки подтверждают масштабы последствий атак Украины на ВПК России, – "Схемы"
Что известно об атаке на Краснодарский край?
Местные жители сообщают, что слышали всего около 5 взрывов над вышеупомянутыми городами. Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышен звук мотора в небе. Сейчас официальной информации о пострадавших нет.
Впрочем, есть сообщения о разрушениях. Россияне жалуются на повреждение элементов портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте вспыхнул пожар. Пишут, что там работают специальные и экстренные службы.
Пожар в Темрюке: смотрите видео
По предварительной информации, на объекте горит газовый резервуар. На фоне атаки в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов, россияне пишут о работе ПВО в регионе.
Портовая инфраструктура россиян поражена: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
Какие объекты в России были под ударом ранее?
Прошлой ночью украинские подразделения атаковали один из цехов производства "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. Оно производит базовые компоненты для взрывчатых веществ. На объекте был пожар.
Также тогда неизвестные дроны в очередной раз атаковали Орел, прозвучало до 10 взрывов. В телеграм-каналах уже появились видео с последствиями прилетов. Вероятно, на них видно дым и возгорание возле местной ТЭЦ.
Еще ранее в Тамбовской области России вспыхнула нефтебаза в результате атаки неизвестных беспилотников. В сети отмечали, что под ударом была Никифоровская нефтебаза АО "Тамбовнефтепродукт" в Дмитровке.