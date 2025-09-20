В российском Саратове ночь на 20 сентября совершенно не спокойная. В городе слышали серию взрывов, а также видели пожар и огромный столб дыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский российский РБК.

Что известно об атаке на Саратов 20 сентября?

Российские пропагандисты пишут, что серия взрывов прозвучала над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, ПВО якобы сбивала неизвестные беспилотники в небе.

Местные рассказали СМИ, что было слышно по меньшей мере 12 – 16 взрывов около 02:00 ночи по местному времени. Также был слышен гул от мотора в небе, сирена воздушной опасности и видны вспышки.

В Саратове слышали сирены: смотрите видео

Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. В 00:46 по местному времени был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова.

Местные телеграм-каналы также писали, что город был "под массированной атакой" неизвестных беспилотников. Также в сети распространяли кадры, на которых можно увидеть сильный пожар в Саратове.

В Саратове после атаки образовался сильный пожар: смотрите видео

В сети предполагали, что, вероятно, целью атаки стал Саратовский НПЗ.

Под атаку мог попасть Саратовский НПЗ: смотрите видео

Позже OSINT-аналитики из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ подтвердили, что дроны атаковали именно это предприятие.

Горит факел, зафиксировано несколько прилетов, одно из них в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, главная и единственная на заводе,

– отметили аналитики.

OSINT-аналитики подтвердили попадание по Саратовскому НПЗ / Фото из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Стоит отметить, что это далеко не первая атака на Саратовский НПЗ за последнее время. Только в ночь на 16 сентября подразделения ССО ударили по этому важному для армии врага предприятию, что вызвало взрывы и пожар.

Известно, что НПЗ специализируется на изготовлении более 20 видов нефтепродуктов. А объем переработки Саратовским НПЗ составил 4,8 миллиона тонн.

Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что в последнее время удалось поразить более 20 российских НПЗ. Поэтому в России нарастают проблемы с топливом, которую пытаются скрыть от общества.

