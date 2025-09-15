В результате атаки дронов 13 сентября в столице Республики Башкортостан, городе Уфа, были поражены сразу два нефтеперерабатывающих завода. Эти предприятия принадлежат российской компании "Башнефть".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA. Эту информацию журналистам предоставили источники в МЧС.

Какие НПЗ в Уфе поразили дроны 13 сентября?

По данным издания, 13 сентября дрон ВСУ атаковал территорию "Башнефть-Новойл" на улице Бирский тракт в Уфе. БПЛА врезался в установку АВТ-1, повредил газопровод и факельный коллектор, после чего произошел пожар.

Еще один БПЛА упал на территории "Башнефть-УНПЗ" (Уфимский нефтеперерабатывающий завод), попал в установку АВТ-6 и повредил два трубопровода с водой и азотом. Заводы расположены на расстоянии 3 километров друг от друга.

На "УНПЗ" эвакуировали 70 человек, еще 284 – перевели в специальные укрепления. Обошлось без пострадавших.

"Новил" и "УНПЗ" входят в "Башнефть", которая с 2016 года принадлежит "Роснефти". Заводы перерабатывают нефть и выпускают бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и нефтехимию.

Что известно об атаке дронов на НПЗ в Башкортостане?