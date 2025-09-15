Дрони за один день уразили відразу 2 російські НПЗ, – ЗМІ
- 13 вересня дрони атакували два нафтопереробні заводи в Уфі, що належать компанії "Башнєфть", спричинивши пожежі та евакуацію людей.
- Унаслідок атак були пошкоджені установки та трубопроводи, евакуйовано 70 людей, ще 284 перевели у спеціальні укріплення, постраждалих немає.
Унаслідок атаки дронів 13 вересня у столиці Республіки Башкортостан, місті Уфа, було уражено одразу два нафтопереробні заводи. Ці підприємства належать російській компанії "Башнєфть".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA. Цю інформацію журналістам надали джерела в МНС.
До теми Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Росії
Які НПЗ в Уфі уразили дрони 13 вересня?
За даними видання, 13 вересня дрон ЗСУ атакував територію "Башнефть-Новойл" на вулиці Бірський тракт в Уфі. БпЛА врізався в установку АВТ-1, пошкодив газопровід та смолоскипний колектор, після чого сталася пожежа.
Пожежа на одному з російських НПЗ в Уфі: дивіться відео
Ще один БпЛА впав на території "Башнефть-УНПЗ" (Уфимський нафтопереробний завод), потрапив в установку АВТ-6 та пошкодив два трубопроводи з водою та азотом. Заводи розташовані на відстані 3 кілометрів одне від одного.
На "УНПЗ" евакуювали 70 людей, ще 284 – перевели у спеціальні укріплення. Обійшлося без постраждалих.
Момент вибуху на НПЗ в Башкортостані: дивіться відео
"Новіл" та "УНПЗ" входять до "Башнафти", яка з 2016 року належить "Роснафті". Заводи переробляють нафту та випускають бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і нафтохімію.
Що відомо про атаку дронів на НПЗ у Башкортостані?
Російські телеграм-канали повідомляли, що 13 вересня в Уфі, що в Башкортостані, чули вибухи та бачили дим. Згодом стало, що безпілотник врізався в російський Ново-Уфімський нафтопереробний завод, розташований за понад 1 400 кілометрів від України.
Пізніше голова Башкирії Радій Хабіров заявив, що підприємство "Башнафти" зазнало атаки безпілотниками. За словами посадовця, виробничий майданчик заводу зазнав незначних пошкоджень, також виникла пожежа.
Джерела 24 Каналу розповіли, що внаслідок операції ГУР МО було атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл". Попередньо, внаслідок вибухів значно пошкоджена вакуумна колона первинного перероблювання нафти.