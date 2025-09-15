Унаслідок атаки дронів 13 вересня у столиці Республіки Башкортостан, місті Уфа, було уражено одразу два нафтопереробні заводи. Ці підприємства належать російській компанії "Башнєфть".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA. Цю інформацію журналістам надали джерела в МНС.

Які НПЗ в Уфі уразили дрони 13 вересня?

За даними видання, 13 вересня дрон ЗСУ атакував територію "Башнефть-Новойл" на вулиці Бірський тракт в Уфі. БпЛА врізався в установку АВТ-1, пошкодив газопровід та смолоскипний колектор, після чого сталася пожежа.

Пожежа на одному з російських НПЗ в Уфі: дивіться відео

Ще один БпЛА впав на території "Башнефть-УНПЗ" (Уфимський нафтопереробний завод), потрапив в установку АВТ-6 та пошкодив два трубопроводи з водою та азотом. Заводи розташовані на відстані 3 кілометрів одне від одного.

На "УНПЗ" евакуювали 70 людей, ще 284 – перевели у спеціальні укріплення. Обійшлося без постраждалих.

Момент вибуху на НПЗ в Башкортостані: дивіться відео

"Новіл" та "УНПЗ" входять до "Башнафти", яка з 2016 року належить "Роснафті". Заводи переробляють нафту та випускають бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і нафтохімію.

Що відомо про атаку дронів на НПЗ у Башкортостані?