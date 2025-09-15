Укр Рус
15 вересня, 15:59
3

Дрони за один день уразили відразу 2 російські НПЗ, – ЗМІ

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 13 вересня дрони атакували два нафтопереробні заводи в Уфі, що належать компанії "Башнєфть", спричинивши пожежі та евакуацію людей.
  • Унаслідок атак були пошкоджені установки та трубопроводи, евакуйовано 70 людей, ще 284 перевели у спеціальні укріплення, постраждалих немає.

Унаслідок атаки дронів 13 вересня у столиці Республіки Башкортостан, місті Уфа, було уражено одразу два нафтопереробні заводи. Ці підприємства належать російській компанії "Башнєфть".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA. Цю інформацію журналістам надали джерела в МНС.

Які НПЗ в Уфі уразили дрони 13 вересня?

За даними видання, 13 вересня дрон ЗСУ атакував територію "Башнефть-Новойл" на вулиці Бірський тракт в Уфі. БпЛА врізався в установку АВТ-1, пошкодив газопровід та смолоскипний колектор, після чого сталася пожежа.

Пожежа на одному з російських НПЗ в Уфі: дивіться відео

Ще один БпЛА впав на території "Башнефть-УНПЗ" (Уфимський нафтопереробний завод), потрапив в установку АВТ-6 та пошкодив два трубопроводи з водою та азотом. Заводи розташовані на відстані 3 кілометрів одне від одного.

На "УНПЗ" евакуювали 70 людей, ще 284 – перевели у спеціальні укріплення. Обійшлося без постраждалих.

Момент вибуху на НПЗ в Башкортостані: дивіться відео

"Новіл" та "УНПЗ" входять до "Башнафти", яка з 2016 року належить "Роснафті". Заводи переробляють нафту та випускають бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і нафтохімію.

Що відомо про атаку дронів на НПЗ у Башкортостані?

  • Російські телеграм-канали повідомляли, що 13 вересня в Уфі, що в Башкортостані, чули вибухи та бачили дим. Згодом стало, що безпілотник врізався в російський Ново-Уфімський нафтопереробний завод, розташований за понад 1 400 кілометрів від України.

  • Пізніше голова Башкирії Радій Хабіров заявив, що підприємство "Башнафти" зазнало атаки безпілотниками. За словами посадовця, виробничий майданчик заводу зазнав незначних пошкоджень, також виникла пожежа.

  • Джерела 24 Каналу розповіли, що внаслідок операції ГУР МО було атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл". Попередньо, внаслідок вибухів значно пошкоджена вакуумна колона первинного перероблювання нафти.