Временно оккупированный Донецк снова переживает атаку дронами. Вечером 10 сентября в городе раздавались взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Джонсон призвал разрешить Украине атаковать военные базы в России

Что известно о взрывах в Донецке 10 сентября?

Опасность из-за применения вооружения в контролируемом россиянами Донецке объявили поздно вечером. В 23:19 в городе слышали взрывы, СМИ предупредили, что Донецк обстреливают. В сети появилось много видео, на которых слышны громкие звуки.

В Донецке прогремели взрывы: смотрите видео

Возле торгового центра местные жители обнаружили обломки неизвестного объекта.

Сообщается также, что прилет мог быть по многоквартирному дому в Киевском районе. Один очевидец утверждает, что город атаковали ракетой, однако власти официально еще не комментировали атаку.

Очевидец рассказывает о прилете в Донецке: видео

Во время взрывов в домах возле травматологии, вероятно, было выбито остекление окон. СМИ также пишут, что в двух районах города исчезла электроэнергия.

Ночью было шумно в Донецке: видео из социальных сетей

Последствия атаки на Донецк / Фото из росСМИ

Когда Донецк был под атакой дронов и ракет?