В домах выбиты стекла: в Донецке прогремела серия взрывов
- В Донецке 10 сентября вечером раздавались взрывы из-за атаки, местные жители обнаружили обломки возле торгового центра.
- Атака привела к выбитым окнам в домах и исчезновению электроэнергии в двух районах города.
Временно оккупированный Донецк снова переживает атаку дронами. Вечером 10 сентября в городе раздавались взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Джонсон призвал разрешить Украине атаковать военные базы в России
Что известно о взрывах в Донецке 10 сентября?
Опасность из-за применения вооружения в контролируемом россиянами Донецке объявили поздно вечером. В 23:19 в городе слышали взрывы, СМИ предупредили, что Донецк обстреливают. В сети появилось много видео, на которых слышны громкие звуки.
В Донецке прогремели взрывы: смотрите видео
Возле торгового центра местные жители обнаружили обломки неизвестного объекта.
Сообщается также, что прилет мог быть по многоквартирному дому в Киевском районе. Один очевидец утверждает, что город атаковали ракетой, однако власти официально еще не комментировали атаку.
Очевидец рассказывает о прилете в Донецке: видео
Во время взрывов в домах возле травматологии, вероятно, было выбито остекление окон. СМИ также пишут, что в двух районах города исчезла электроэнергия.
Ночью было шумно в Донецке: видео из социальных сетей
Последствия атаки на Донецк / Фото из росСМИ
Когда Донецк был под атакой дронов и ракет?
Вечером 8 сентября жители Донецка заявили о комбинированной атаке на город. Крылатые ракеты в тот день поразил бывший завод "Топаз", где оккупанты долго хранили военную технику и личный состав.
Также 20 августа неизвестные дроны атаковали Донецк. По целям работала российская ПВО, жители сообщили о возгорании.
В ночь на 18 августа произошла атака дронов, повлекшая взрывы и пожары в Донецке. Тогда была атакована база оккупантов в бывшем интернате.