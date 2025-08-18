В Донецкой области в ночь на 18 августа произошла атака дронов. В результате над Донецком поднялся дым, а в Харцызске слышали звуки пролета БпЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Дроны ГУР атаковали важный для оккупантов железнодорожный узел в Воронежской области, – источники

Что известно о взрывах в Донецке 18 августа?

Российские телеграмм-каналы писали о серии взрывов в Донецке. Об их причинах не сообщалось, однако после над город видели густой дым от пожара. Местные жители утверждают, что громко было из-за атаки дронов.

БпЛА атаковали Донецк 18 августа: смотрите видео

После по меньшей мере трех взрывов в Ленинском районе Донецка что-то начало детонировать и гореть. Предварительно, дроны поразили территорию возле бывшего интерната №1, где недавно оккупанты развернули личный состав для перемещения на Покровское направление.



В Донецке произошел пожар после атаки дронов / Фото из росСМИ

В ночь на понедельник временно оккупированный город находился под массированной атакой БпЛА, ведь предварительно известно, что прилеты были в разных районах города.

Возгорание в Донецке после атаки БпЛА: видео из соцсетей

Также несколько дронов пролетало над Харцызском, который расположен в Донецком районе.

Пока неизвестно, какие последствия нанесла дроновая атака по городу и есть ли пострадавшие. В городе кое-где находят обломки, вероятно от БпЛА.



В Донецке обнаружили неизвестные обломки / Фото из росСМИ

Напомним, мощные взрывы в Донецке прогремели 29 июля. Тогда дроны нанесли удар по военному объекту оккупантов, в результате чего были убиты офицеры вражеской армии. Гражданские в тот день также пострадали, ведь после обстрела часть города осталась без света. Дроны нанесли удар по одной из подстанций.

К слову, прошлой ночью БпЛА атаковали Воронежскую область, в частности железнодорожную станцию "Лиски". Из-за этого повреждениям подверглась линия электропередач, некоторые поезда имели задержку. Местные власти также сообщили, что во время атаки ранения получил монтер, а также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.