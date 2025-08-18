У Донецькій області в ніч проти 18 серпня відбулася атака дронів. Унаслідок цього над Донецьком здійнявся дим, а в Харцизьку чули звуки прольоту БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Донецьку 18 серпня?

Телеграм-канали писали про серію вибухів у Донецьку. Про їхні причини не повідомлялося, однак після над місто бачили густий дим від пожежі. Місцеві жителі стверджують, що гучно було через атаку дронів.

БпЛА атакували Донецьк 18 серпня: дивіться відео

Після щонайменше трьох вибухів у Ленінському районі Донецька щось почало детонувати та горіти. Попередньо, дрони уразили територію біля колишнього інтернату №1, де нещодавно окупанти розгорнули особовий склад для переміщення на Покровський напрямок.



У Донецьку сталася пожежа після атаки дронів / Фото з росЗМІ

У ніч проти понеділка тимчасово окуповане місто перебувало під масованою атакою БпЛА, адже попередньо відомо, що прильоти були в різних районах міста.

Загоряння в Донецьку після атаки БпЛА: відео із соцмереж

Також кілька дронів пролітало над Харцизьком, що розташований у Донецькому районі.

Наразі невідомо, яких наслідків завдала дронова атака по місту та чи є постраждалі. У місті деінде знаходять уламки, ймовірно від БпЛА.



У Донецьку виявили невідомі уламки / Фото з росЗМІ

Нагадаємо, потужні вибухи в Донецьку пролунали 29 липня. Тоді дрони завдали удару по воєнному об'єкту окупантів, унаслідок чого були вбиті офіцери ворожої армії. Цивільні того дня також постраждали, адже після обстрілу частина міста залишилася без світла. Дрони завдали удару по одній з підстанцій.

До слова, минулої ночі БпЛА атакували Воронезьку область, зокрема залізничну станцію "Ліски". Через це пошкоджень зазнала лінія електропередач, деякі поїзди мали затримку. Місцева влада також повідомила, що під час атаки поранень зазнав монтер, а також сталося займання магазину та речового ринку.