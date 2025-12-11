Взрывы в Киеве расследуют как теракт: погиб нацгвардеец, еще один пострадал

В столице днем 11 декабря прогремело несколько взрывов, не связанных с тревогой. Из-за этого погиб один нацгвардеец и ранен другой.

Что известно о взрывах в Киеве 11 декабря?

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева, это левый берег столицы. Взрывов было два.

Первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев осуществляли патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали. Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, которые прибыли на вызов. Пострадали двое сотрудников полиции,

– детализировали в Киевской городской прокуратуре.

Известно, что взорвалось самодельное взрывное устройство.