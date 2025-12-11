Вибухи у Києві розслідують як теракт: загинув нацгвардієць, ще один – постраждав

У столиці вдень 11 грудня пролунало кілька вибухів, не пов'язаних із тривогою. Через це загинув один нацгвардієць і поранений інший.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Чому вибухи в Києві 11 грудня – теракт?

Інцидент стався у Дарницькому районі Києва, це лівий берег столиці. Вибухів було два.

Перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали. Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції,

– деталізували в Київській міській прокуратурі.

Відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Кадри з місця вибуху в Києві 11 грудня 2025 / Фото Київська міська прокуратура

Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Подію кваліфікували за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України – як терористичний акт, який призвів до загибелі людини.

Що відомо про вибухи в Києві?

Вони пролунали з інтервалом у 10 – 15 хвилин на вулиці Ревуцького, перший був гучнішим.

"Там пустир, там нічого не будується, там нічого немає. І сталося декілька вибухів. Думаю, що безхатьки знайшли вибухові пристрої, щось пов'язано з війною. Було доволі гучно", – розповіли Суспільному очевидці.

Також у мережі припускали, що інцидент може бути пов'язаний із військовими. Адже росіяни не раз пробували заманити наших бійців на фейкові "побачення". На сайтах знайомств російські агенти прицільно шукають воїнів ЗСУ, представляються дівчатами та запрошують чоловіків зустрітися.

Правоохоронці не підтвердили це. Вони зауважили, що обставини вибуху встановлюють, на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.

У Чернігові запобігли теракту

Буквально цього ж дня, 11 грудня, стало відомо, що СБУ запобігла убивству українського воїна. Його планували підірвати саме завдяки підставному побаченню.

Контррозвідка СБУ діяла на випередження та викрила агента ФСБ.

"Фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий. Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його "на побачення", – розповіли у Службі.

За матеріалами слідства, теракт готував 35-річний місцевий дезертир. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. За інструкцією куратора чоловік мав виготовити саморобний вибуховий пристрій і спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації. Іще він установив приховану мінікамеру із віддаленим доступом, щоб відстежувати прибуття військового на локацію.

Агента ФСБ судитимуть за статтею про державну зраду. СБУ встановлює, чи не мав він спільників.