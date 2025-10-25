Взрывы в Киеве: враг направил на столицу баллистику, возникли пожары

Киев оказался под воздушной атакой российской армии ночью 25 октября. Прозвучали взрывы.

О работе ПВО информируют в Киевской МВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Тревога в Киеве ряде областей: есть угроза баллистики, также атакуют "Шахеды"

Какие последствия ударов врага по Киеву ночью?

Между тем городской голова Киева Виталий Кличко написал, что есть вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы города.

Также есть вызов медиков в Дарницкий район, там повреждены окна в жилом доме.

Городские власти пишут о пожарах в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, это нежилая застройка и автомобили.

Атака на Киев 25 октября: что известно?

Воздушную тревогу объявили в Киеве в 03:51 ночью 25 октября. Несколько минут спустя красными на карте тревог стали несколько соседних областей, а к 04:07 тревога охватила всю территорию Украины.

В 03:56 местные начали писать о взрывах в Киеве. Сразу в Киевской городской военной администрации сообщили о работе в Киеве Противовоздушной обороны.

После этого Воздушные силы написали в социальных сетях, что возникла угроза баллистики по всей стране. В сети пишут, что говорится об активности на полигоне "Капустин Яр".

