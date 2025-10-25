Вибухи у Києві: ворог спрямував на столицю балістику, виникли пожежі
- У Києві вночі 25 жовтня пролунали вибухи через повітряну атаку російської армії.
- Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу Протиповітряної оборони.
Київ опинився під повітряною атакою російської армії уночі 25 жовтня. Пролунали вибухи.
Про роботу ППО інформують у Київській МВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Тривога у Києві низці областей: є загроза балістики, також атакують "Шахеди"
Які наслідки ударів ворога по Києву вночі?
Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко написав, що є виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста.
Також є виклик медиків у Дарницький район, там пошкоджені вікна в житловому будинку.
Міська влада пише про пожежі у Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, це нежитлова забудова та автомобілі.
Атака на Київ 25 жовтня: що відомо?
Повітряну тривогу оголосили у Києві о 03:51 вночі 25 жовтня. Кілька хвилин опісля червоними на мапі тривог стали кілька сусідніх областей, а до 04:07 тривога охопила всю територію України.
О 03:56 місцеві почали писати про вибухи у Києві. Одразу у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу у Києві Протиповітряної оборони.
Після цього Повітряні сили написали у соціальних мережах, що виникла загроза балістики в усій країні. У мережі пишуть, що мовиться про активність на полігоні "Капустін Яр".
Що слід пам'ятати про полігон Капустін Яр?
- Це полігон в Астраханській області Росії та один із ключових центрів випробувань ракетної техніки ще з 1946 року. Тут постійно тестують балістичні ракети різних типів, зокрема середньої та великої дальності.
- Навесні та восени 2025 року активність на полігоні зросла, тому що Росія проводить запуски нових ракет у рамках ядерних та інших навчань. А навіть ці навчання можуть становити загрозу для України та Європи.