Клубы дыма над городом: в Башкортостане горит НПЗ после атаки дронов
- В ночь на 24 сентября дроны атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, вызвав пожар.
- Это уже вторая атака на завод за короткое время, предыдущая состоялась 18 сентября.
В ночь на 24 сентября дроны атаковали НПЗ в Салавате. На объекте вспыхнул пожар. Кадры с клубами дыма над городом активно распространяют в сети.
Известно, что пораженный НПЗ – это "Газпром нефтехим Салават". Удар по предприятию подтвердил глава Башкортостана Радий Хабиров в телеграмме, передает 24 Канал.
Смотрите также Не выходит на связь: куда исчез Сальдо и связывают ли это с атакой по Крыму
Что известно об атаке на НПЗ в Салавате?
"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара,
– пожаловался чиновник.
Тем временем в сети появляются новые кадры с места происшествия. На них – охваченный дымом НПЗ.
Дым поднимается над городом в результате атаки дронов: смотрите видео
Местные жители рассказывают об атаке на НПЗ: видео содержит нецензурную лексику
Как горит НПЗ в Салавате: смотрите видео
Нефтеперерабатывающий завод пылает в Башкортостане: смотрите видео
Очередная атака на НПЗ в Салавате: смотрите видео
Напомним, что предприятие уже было под ударом всего несколько дней назад – 18 сентября. Тогда дроны поразили ключевую установку завода. Это крупнейший в России интегрированный нефтехимический комплекс, который производит бензин, дизельное топливо и другую продукцию. По данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 303 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 4,4 миллиарда.
Что происходит в Салавате после атаки БпЛА / Фото из соцсети
Что известно о взрывах в России 24 сентября?
- Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, территорией оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря.
- Губернатор Волгоградской области сообщил, что дроны атаковали топливно-энергетические объекты региона.
- Во Львове Курской области БпЛА ударили по электроподстанции.