Клуби диму над містом: в Башкортостані горить НПЗ після атаки дронів
- У ніч проти 24 вересня дрони атакували НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, спричинивши пожежу.
- Це вже друга атака на завод за короткий час, попередня відбулася 18 вересня.
У ніч проти 24 вересня дрони атакували НПЗ у Салаваті. На об'єкті спалахнула пожежа. Кадри із клубами диму над містом активно ширять у мережі.
Відомо, що уражений НПЗ – це "Газпром нафтохім Салават". Удар по підприємству підтвердив глава Башкортостану Радій Хабіров в телеграмі, передає 24 Канал.
Дивіться також Не виходить на зв'язок: куди зник Сальдо і чи пов'язують це з атакою по Криму
Що відомо про атаку на НПЗ у Салаваті?
"Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі,
– пожалівся чиновник.
Тим часом у мережі з'являються нові кадри з місця події. На них – охоплений димом НПЗ.
Дим здіймається над містом внаслідок атаки дронів: дивіться відео
Місцеві жителі розповідають про атаку на НПЗ: відео містить нецензурну лексику
Як горить НПЗ у Салаваті: дивіться відео
Нафтопереробний завод палає в Башкортостані: дивіться відео
Чергова атака на НПЗ в Салаваті: дивіться відео
Нагадаємо, що підприємство вже було під ударом всього кілька днів тому – 18 вересня. Тоді дрони вразили ключову установку заводу. Це найбільший у Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизельне пальне та іншу продукцію. За даними сервісу Rusprofile, у 2024 році виторг компанії склав 303 мільярдів рублів, а чистий прибуток – 4,4 мільярда.
Що відбувається у Салаваті після атаки БпЛА / Фото з соцмережі
Що відомо про вибухи у Росії 24 вересня?
- Міноборони Росії заявило, що за ніч сили ППО збили 70 українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Курської, Ростовської, Волгоградської областей, територією окупованого Криму та над акваторією Чорного моря.
- Губернатор Волгоградської області повідомив, що дрони атакували паливно-енергетичні об'єкти регіону.
- У Львові Курської області БпЛА вдарили по електропідстанції.