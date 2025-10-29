Еще минус 3: украинские дроны успешно попали по НПЗ и ГПЗ в России
- ВСУ поразили два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и республике Марий Эл, а также газоперерабатывающий завод в Буденновске.
- Нанесенные удары привели к взрывам и пожарам на этих объектах, а результаты и ущерб еще уточняются.
С️️или обороны в ночь на 29 октября поразили 2 НПЗ и 1 ГПЗ в России. На объектах раздавались взрывы и вспыхнули пожары.
Под прицелом были НПЗ в Ульяновской области и республике Марий Эл. Результаты и ущерб уточняются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие последствия атаки на Россию?
В Ульяновской области поражен Новоспасский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ в населенном пункте Новоспасское входит в состав холдинга "Проминвест".
Он занимается первичной переработкой углеводородов, объемом 600 тысяч тонн нефти в год. Это 0,2% от общей российской переработки. Продукция НПЗ – бензин, дизтопливо и мазут.
"Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов", – добавили в Генштабе.
также поражены Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино. Объект обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа.
Проектная мощность переработки – 1,3 миллиона тонн в год, а это – 0,5% всей переработки России.
"Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута", – уточнили в ВСУ.
Кроме того, под прицелом был Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденовск Ставропольского края, который обеспечивает газом ряд предприятий и является источником сырья для нефтехимической отрасли.
На этом объекте было попадание в производственную установку ГПУ-1.
Проектная мощность переработки этого ГПЗ – 2,2 миллиарда кубометров газа в год.
Дроны СБУ атаковали оккупированный Крым
В ночь на 29 октября СБУ провела ночную охоту в Крыму и атаковала ударными беспилотниками важные цели.
После атаки россияне потеряли ЗРК "Панцирь-С2", стоимостью около 20 миллионов долларов. Также Россия потеряла еще 2 РЛС.
Под прицелом там была нефтебаза в поселке Гвардейское, а также нефтебаза "Комсомольская". Соответствующие кадры публиковали в сети.