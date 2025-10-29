Ночью 100 БпЛА целились на Москву и еще более 10 регионов: горит НПЗ, повреждены дома

Взрывную ночь на 29 октября пережила Россия. Ее, как утверждается, атаковали 100 дронов.

Под ударом была Москва и еще более 10 регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.

Что известно о ночной атаке на Россию?

Россияне утверждают, что их "певео" якобы перехватила и уничтожила 100 беспилотников:

46 над Брянской областью,

12 над Калужской,

8 над Белгородской,

7 над Краснодарским краем,

6 над Московским регионом,

6 над Орловской областью,

️4 над Ульяновской,

️по 3 над Крымом и республикой Марий Эл,

️2 над Ставропольским краем,

по 1 над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Известно, что последствия есть в Новоспасском в Ульяновской области на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл".

Между тем российские власти говорят, что Новоспасском районе атаку было отбито, жертв нет, однако есть падение обломков, где был пожар.

У Ставропольском крае тоже жаловались. Говорили, что БпЛА "попытались атаковать" промышленную зону города Буденновск.

"Существенного ущерба атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников сейчас работают оперативные службы", – пишет местная власть.

Тем временем в Брянской области, предварительно, повреждены 9 жилых домов и производственное помещение агропромышленного холдинга "Мираторг".

Еще вечером 28 октября от беспилотников отбивалась Московская область. Там якобы сбили 3 беспилотника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

После полуночи на Москву летели еще 4 БпЛА.

Ночью БпЛА атаковали и оккупированный Крым