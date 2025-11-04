"Взрывная" ночь в России: дроны атаковали несколько регионов, прилетело по подстанции
- В России в ночь на 4 ноября слышали взрывы в Курской, Воронежской, Нижегородской и Волгоградской областях.
- В сети пишут о прилете по электроподстанции. В одном из аэропортов вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ночь на 4 ноября в России выдалась неспокойной. Там раздавались серии взрывов в разных регионах.
Что известно о взрывах в России 4 ноября?
На Курщине в России вечером 3 ноября пожаловались на атаку. В паблике пишут о прилет по электроподстанции в городе Рыльск, десятки тысяч местных жителей остались без света.
Указывалось, что обесточено более, чем 16 тысяч потребителей. Эта подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей в 3 районах Курской области: Рыльском, Глушковском, Кореневском.
В Рыльске на Курщине прилетело по подстанции / Фото из телеграм-канала Supernova+
На громкие звуки взрывов жаловались и в Воронежской области. Так, более 10 взрывов прозвучало над Борисоглебском. Местные жители указывают, что было слышно более 10 взрывов в разных частях города.
В небе они видели вспышки. Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о том, что якобы уничтожено уже 7 БпЛА в области.
Около 12 взрывов прозвучало в разных частях города и над Кстово Нижегородской области. Громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи (по местному времени). Более того, в аэропорту Нижнего Новгорода вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за дронов в небе.
В сети также пишут, что в Кстово вспыхнул пожар на НПЗ. В паблике опубликовали и кадры возгорания.
Добавим, что город Фролово Волгоградской области также слышал взрывы. Скорее всего, атакован объект – подстанция (ПС) "Фроловская". В СМИ писали о том, что в самом Фролово пропал свет, а также появились проблемы со связью.
Другие взрывы: последние новости
Украинские военные нанесли комбинированный удар по российской энергетической инфраструктуре в ночь на воскресенье, 2 ноября. Так, удалось поразить 5 подстанций в районе города Грязи, расположенного в Липецкой области России, общей мощностью 5066 мегавольт-ампер.
В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил России.
Также той ночью Силы обороны поразили логистические объекты россиян на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.