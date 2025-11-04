"Взрывная" ночь в России: дроны атаковали несколько регионов, прилетело по подстанции

Ночь на 4 ноября в России выдалась неспокойной. Там раздавались серии взрывов в разных регионах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Supernova+.

Что известно о взрывах в России 4 ноября?

На Курщине в России вечером 3 ноября пожаловались на атаку. В паблике пишут о прилет по электроподстанции в городе Рыльск, десятки тысяч местных жителей остались без света.

Указывалось, что обесточено более, чем 16 тысяч потребителей. Эта подстанция обеспечивает электроснабжение потребителей в 3 районах Курской области: Рыльском, Глушковском, Кореневском.



В Рыльске на Курщине прилетело по подстанции / Фото из телеграм-канала Supernova+

На громкие звуки взрывов жаловались и в Воронежской области. Так, более 10 взрывов прозвучало над Борисоглебском. Местные жители указывают, что было слышно более 10 взрывов в разных частях города.

В небе они видели вспышки. Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о том, что якобы уничтожено уже 7 БпЛА в области.

Около 12 взрывов прозвучало в разных частях города и над Кстово Нижегородской области. Громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи (по местному времени). Более того, в аэропорту Нижнего Новгорода вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за дронов в небе.

В сети также пишут, что в Кстово вспыхнул пожар на НПЗ. В паблике опубликовали и кадры возгорания.

Пожар на НПЗ в Кстово: смотрите видео

Добавим, что город Фролово Волгоградской области также слышал взрывы. Скорее всего, атакован объект – подстанция (ПС) "Фроловская". В СМИ писали о том, что в самом Фролово пропал свет, а также появились проблемы со связью.

