"Вибухова" ніч у Росії: дрони атакували декілька регіонів, прилетіло по підстанції

Ніч проти 4 листопада в Росії видалася неспокійною. Там лунали серії вибухів у різних регіонах.

Що відомо про вибухи у Росії 4 листопада?

На Курщині в Росії ввечері 3 листопада поскаржилися на атаку. В пабліку пишуть про приліт по електропідстанції в місті Рильськ, десятки тисяч місцевих жителів залишилися без світла.

Вказувалося, що знеструмлено більше, ніж 16 тисяч споживачів. Ця підстанція забезпечує електропостачання споживачів у 3 районах Курської області: Рильській, Глушківській, Коренівській.



У Рильську на Курщині прилетіло по підстанції / Фото з телеграм-каналу Supernova+

На гучні звуки вибухів скаржилися і у Воронезькій області. Так, понад 10 вибухів пролунало над Борисоглібськом. Місцеві жителі вказують, що було чути понад 10 вибухів у різних частинах міста.

У небі вони бачили спалахи. Раніше губернатор Олександр Гусєв повідомляв про те, що нібито знищено вже 7 БпЛА в області.

Близько 12 вибухів пролунало в різних частинах міста і над Кстово Нижньогородської області. Гучні звуки почалися приблизно о 02:15 ночі (за місцевим часом). Ба більше, в аеропорту Нижнього Новгорода запроваджували тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден через дрони в небі.

В мережі також пишуть, що в Кстово спалахнула пожежа на НПЗ. В пабліку опублікували і кадри займання.

Пожежа на НПЗ в Кстово: дивіться відео

Додамо, що місто Фролово Волгоградської області також чуло вибухи. Швидше за все, атакований об'єкт – підстанція (ПС) "Фролівська". В ЗМІ писали про те, що в самому Фролово зникло світло, а також з'явилися проблеми зі зв'язком.

