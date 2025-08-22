Силы обороны продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Они являются эффективными и достаточно мощными, чтобы существенно сократить производительность этих предприятий.

Таким мнением в эфире 24 Канала поделился эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, заметив, что преувеличивать важность атак тоже не стоит. Они должны происходить в комплексе.

В России уже идет конкуренция за нефтепродукты

"Нельзя связывать удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в западной части России с нехваткой бензина в Забайкалье или на Камчатке. Но то, что касается проблем с поставками топлива для автотранспорта, который сейчас стоит на федеральной трассе Дон, то это прямое следствие ударов", – отметил Геннадий Рябцев.

Это означает, что возникает большая конкуренция за нефтепродукты между вооруженными силами России, сельскохозяйственными производителями, которые как раз проводят едва ли не самые активные за весь год полевые работы, и всеми другими потребителями.

Думаю, водителей будут обеспечивать по остаточному принципу. Сельскохозяйственным производителям дадут остатки от вооруженных сил. Понятно, что Кремль будет делать все, чтобы не прервать прежде всего поставки топлива и авиационного газа для нужд армии,

– добавил Геннадий Рябцев.

Но уже сейчас можно увидеть, что вражеская логистика плохо работает. Дополнительным фактором являются удары Сил обороны Украины по железнодорожным узлам. Если бы не они, то атаки по НПЗ имели бы значительно меньшее влияние. Поэтому стоит отдать им должное.

