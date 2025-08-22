Сили оборони продовжують завдати ударів по нафтопереробних заводах Росії. Вони є ефективними й достатньо потужними, щоб суттєво скоротити продуктивність цих підприємств.

Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що перебільшувати важливість атак теж не варто. Вони мають відбуватися у комплексі.

У Росії вже йде конкуренція за нафтопродукти

"Не можна пов'язувати удари по нафтопереробних підприємствах у західній частині Росії з нестачею бензину в Забайкаллі чи на Камчатці. Але те, що стосується проблем з постачанням палива для автотранспорту, який зараз стоїть на федеральній трасі Дон, то це прямий наслідок ударів", – наголосив Геннадій Рябцев.

Це означає, що виникає велика конкуренція за нафтопродукти між збройними силами Росії, сільськогосподарськими виробниками, які якраз проводять чи на найактивніші за весь рік польові роботи, та всіма іншими споживачами.

Думаю, водіїв забезпечуватимуть за залишковим принципом. Сільськогосподарським виробникам дадуть залишки від збройних сил. Зрозуміло, що Кремль робитиме все, щоб не перервати насамперед постачання палива та авіаційного газу для потреб армії,

– додав Геннадій Рябцев.

Але вже зараз можна побачити, що ворожа логістика погано працює. Додатковим фактором є удари Сил оборони України по залізничних вузлах. Якби не вони, то атаки по НПЗ мали б значно менший вплив. Тому варто віддати їм належне.

