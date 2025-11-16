Дроны атаковали Самару: под атакой мог быть НПЗ: под атакой мог быть НПЗ
- Вечером 15 ноября и в ночь на 16 ноября дроны массово атаковали российскую Самару, вероятной целью был Новокуйбышевский НПЗ.
- Новокуйбышевский НПЗ является ключевым объектом "Роснефти" с мощностью 8,3 млн тонн в год, производя топливо для военной авиации, включая Ту-22М3.
В ночь на 16 ноября дроны массированно атаковали российскую Самару. Целью, вероятно, является местный НПЗ.
Новокуйбышевский НПЗ атакуют не впервые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.
Смотрите также ВСУ поразили НПЗ "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У" и военный эшелон россиян
Что известно об атаке дронов на Самару?
В российской Самаре вечером 15 ноября прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали о по меньшей мере десятке ударов.
Около 21:00 15 ноября в области объявили тревогу из-за угрозы дронов. После этого аэропорт Курумоч временно ограничил отправку и прием самолетов.
В соцсетях начали массово появляться видео с огненными вспышками. Удары могли быть направлены по Новокуйбышевскому НПЗ.
Дроны атаковали российскую Самару: смотрите видео
Под атакой может быть Новокуйбышевский НПЗ: смотрите видео
Самара под атакой беспилотников: смотрите видео
Этот НПЗ, который входит в структуру "Роснефти", является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России с годовой мощностью около 8,3 миллиона тонн. Там производят, в частности, топливо для военной авиации – в том числе для сверхзвуковых Ту-22М3.
По состоянию на сейчас российские власти официально не подтверждают удар по предприятию.
В то же время под атакой был Волгоград
В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ.
Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом.