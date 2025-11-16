Дрони атакували Самару: під атакою міг бути НПЗ
- Ввечері 15 листопада та в ніч на 16 листопада дрони масово атакували російську Самару, ймовірною ціллю був Новокуйбишевський НПЗ.
- Новокуйбишевський НПЗ є ключовим об'єктом "Роснефти" з потужністю 8,3 млн тонн на рік, виробляючи пальне для військової авіації, включаючи Ту-22М3.
В ніч на 16 листопада дрони масовано атакували російську Самару. Ціллю, ймовірно, є місцевий НПЗ.
Новокуйбишевський НПЗ атакують не вперше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про атаку дронів на Самару?
У російській Самарі ввечері 15 листопада пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше десяток ударів.
Близько 21:00 15 листопада в області оголосили тривогу через загрозу дронів. Після цього аеропорт Курумоч тимчасово обмежив відправлення та прийом літаків.
У соцмережах почали масово з’являтися відео з вогняними спалахами. Удари могли бути спрямовані по Новокуйбишевському НПЗ.
Дрони атакували російську Самару: дивіться відео
Під атакою може бути Новокуйбишевський НПЗ: дивіться відео
Самара під атакою безпілотників: дивіться відео
Цей НПЗ, який входить до структури "Роснефти", є одним із ключових нафтопереробних підприємств Росії із річною потужністю близько 8,3 мільйона тонн. Там виробляють, зокрема, пальне для військової авіації – у тому числі для надзвукових Ту-22М3.
Станом на зараз російська влада офіційно не підтверджує удар по підприємству.
Водночас під атакою був Волгоград
У Волгограді повідомлялося про вибухи. Російські моніторингові канали повідомили про атаку понад 30 дронів. Вони були націлені на Волгоградський НПЗ.
Також повідомлялося, що внаслідок роботи російської ППО сталося влучання у житловий будинок.