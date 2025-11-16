Дрони атакували Самару: під атакою міг бути НПЗ

В ніч на 16 листопада дрони масовано атакували російську Самару. Ціллю, ймовірно, є місцевий НПЗ.

Новокуйбишевський НПЗ атакують не вперше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про атаку дронів на Самару?

У російській Самарі ввечері 15 листопада пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше десяток ударів.

Близько 21:00 15 листопада в області оголосили тривогу через загрозу дронів. Після цього аеропорт Курумоч тимчасово обмежив відправлення та прийом літаків.

У соцмережах почали масово з’являтися відео з вогняними спалахами. Удари могли бути спрямовані по Новокуйбишевському НПЗ.

Цей НПЗ, який входить до структури "Роснефти", є одним із ключових нафтопереробних підприємств Росії із річною потужністю близько 8,3 мільйона тонн. Там виробляють, зокрема, пальне для військової авіації – у тому числі для надзвукових Ту-22М3.

Станом на зараз російська влада офіційно не підтверджує удар по підприємству.

