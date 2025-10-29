Укр Рус
У Росії, ймовірно, був атакований Марійський НПЗ, що за 1000 кілометрів від України
29 октября, 07:21
В России, вероятно, был атакован Марийский НПЗ, что в 1000 километрах от Украины

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В России горит Марийский НПЗ в селе Табашино, который расположен в 1000 километрах от границы Украины.
  • Завод способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших предприятий республики Марий Эл.

В России горит Марийский НПЗ в селе Табашино Республики Марий Эл. Этот завод способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год.

Он расположен в 1000 километрах от границы Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно о Марийском НПЗ?

В селе Табашино в Республике Марий Эл в России атакован Марийский нефтеперерабатывающий завод. Это в 1000 километрах от Украины.

Среди продуктов завода прямогонный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут и другие нефтепродукты. Он способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших подпримств республики. Более 70% внешнеэкономического оборота Марий Эл приходится на этот НПЗ.

Завод расположен возле магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк".

Фото пожара было сделано в населенном пункте Оршанки, а геолокация съемки указывает на то, что большой пожар почти наверняка происходит с Марийского НПЗ.


Пожар на Марийском НПЗ и анализ места съемки / Фото телеграмм-канала Supernova+


Расположение Марийского НПЗ / Фото телеграмм-канала Supernova+

Взрывы в России: последние новости

  • В Ульяновской области России на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл" произошло от 5 до 8 взрывов, вероятно, вызванных атакой дронов. Российские телеграмм-каналы писали, что якобы их ПВО работала по "украинским дронам". Местные также отмечали о вспышках и звуках мотора в небе.

  • Масштабный пожар произошел на подземном газовом хранилище в Кумертау. Предполагают, что загорелось Канчуринское управление подземного хранения газа.