В России, вероятно, был атакован Марийский НПЗ, что в 1000 километрах от Украины

В России горит Марийский НПЗ в селе Табашино Республики Марий Эл. Этот завод способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год.

Он расположен в 1000 километрах от границы Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно о Марийском НПЗ?

В селе Табашино в Республике Марий Эл в России атакован Марийский нефтеперерабатывающий завод. Это в 1000 километрах от Украины.

Среди продуктов завода прямогонный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут и другие нефтепродукты. Он способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших подпримств республики. Более 70% внешнеэкономического оборота Марий Эл приходится на этот НПЗ.

Завод расположен возле магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк".

Фото пожара было сделано в населенном пункте Оршанки, а геолокация съемки указывает на то, что большой пожар почти наверняка происходит с Марийского НПЗ.



Пожар на Марийском НПЗ и анализ места съемки / Фото телеграмм-канала Supernova+



Расположение Марийского НПЗ / Фото телеграмм-канала Supernova+

