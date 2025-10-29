У Росії, ймовірно, був атакований Марійський НПЗ, що за 1000 кілометрів від України
- У Росії горить Марійський НПЗ у селі Табашино, який розташований за 1000 кілометрів від кордону України.
- Завод здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік і є одним з найбільших підприємств республіки Марій Ел.
У Росії горить Марійський НПЗ у селі Табашино Республіки Марій Ел. Цей завод здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік.
Він розташований за 1000 кілометрів від кордону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Дивіться також "Дружній вогонь" в дії: Росія втратила черговий гелікоптер Ка-52
Що відомо про Марійський НПЗ?
У селі Табашино у Республіці Марій Ел у Росії атаковано Марійський нафтопереробний завод. Це за 1000 кілометрів від України.
Серед продуктів заводу прямогонний бензин, дизельне і судове паливо, мазут та інші нафтопродукти. Він здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік і є одним з найбільших підпримство республіки. Понад 70% зовнішньоекономічного обороту Марій Ел припадає на цей НПЗ.
Завод розташований біля магістрального нафтопроводу "Сургут-Полоцьк".
Фото пожежі було зроблено у населеному пункті Оршанки, а геолокація зйомки вказує на те, що велика пожежа майже напевне походить з Марійського НПЗ.
Пожежа на Марійському НПЗ та аналіз місця зйомки / Фото телеграм-каналу Supernova+
Розташування Марійського НПЗ / Фото телеграм-каналу Supernova+
Вибухи у Росії: останні новини
В Ульяновській області Росії на нафтопереробному заводі "НС-Ойл" сталося від 5 до 8 вибухів, ймовірно, спричинених атакою дронів. Російські телеграм-канали писали, що нібито їхня ППО працювала по "українських дронах". Місцеві також зазначали про спалахи та звуки мотора в небі.
Масштабна пожежа сталася на підземному газовому сховищі в Кумертау. Припускають, що загорілося Канчуринське управління підземного зберігання газу.