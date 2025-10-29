Укр Рус
24 Канал Новини світу У Росії, ймовірно, був атакований Марійський НПЗ, що за 1000 кілометрів від України
29 жовтня, 07:21
2

У Росії, ймовірно, був атакований Марійський НПЗ, що за 1000 кілометрів від України

Сергій Попович
Основні тези
  • У Росії горить Марійський НПЗ у селі Табашино, який розташований за 1000 кілометрів від кордону України.
  • Завод здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік і є одним з найбільших підприємств республіки Марій Ел.

У Росії горить Марійський НПЗ у селі Табашино Республіки Марій Ел. Цей завод здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік.

Він розташований за 1000 кілометрів від кордону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також "Дружній вогонь" в дії: Росія втратила черговий гелікоптер Ка-52 

Що відомо про Марійський НПЗ?

У селі Табашино у Республіці Марій Ел у Росії атаковано Марійський нафтопереробний завод. Це за 1000 кілометрів від України.

Серед продуктів заводу прямогонний бензин, дизельне і судове паливо, мазут та інші нафтопродукти. Він здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік і є одним з найбільших підпримство республіки. Понад 70% зовнішньоекономічного обороту Марій Ел припадає на цей НПЗ.

Завод розташований біля магістрального нафтопроводу "Сургут-Полоцьк".

Фото пожежі було зроблено у населеному пункті Оршанки, а геолокація зйомки вказує на те, що велика пожежа майже напевне походить з Марійського НПЗ.


Пожежа на Марійському НПЗ та аналіз місця зйомки / Фото телеграм-каналу Supernova+


Розташування Марійського НПЗ / Фото телеграм-каналу Supernova+

Вибухи у Росії: останні новини

  • В Ульяновській області Росії на нафтопереробному заводі "НС-Ойл" сталося від 5 до 8 вибухів, ймовірно, спричинених атакою дронів. Російські телеграм-канали писали, що нібито їхня ППО працювала по "українських дронах". Місцеві також зазначали про спалахи та звуки мотора в небі.

  • Масштабна пожежа сталася на підземному газовому сховищі в Кумертау. Припускають, що загорілося Канчуринське управління підземного зберігання газу.