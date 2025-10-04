В ночь на 4 октября был поражен ряд важных объектов и целей агрессора. Среди них нефтезавод, малый ракетный корабль, радиолокационный комплекс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие объекты России атаковала Украина?

В ночь на 4 октября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. На месте фиксируют взрывы и пожар, результаты удара уточняются.

Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность – 18,4 миллиона тонн переработки нефти в год,

– отметили в Генштабе.

Также в районе Онежского озера (Республика Карелия) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется.

В Курской области были поражены радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающая машина из состава ОТРК "Искандер".

На оккупированной части Донецкой области атакован командный пункт 8 армии вооруженных сил противника. Результаты поражения цели еще уточняются.