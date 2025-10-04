Вночі ЗСУ уразили Кіришський нафтозавод і ракетний корабель "Буян-М", – Генштаб
- ЗСУ вразили Кіришський нафтозавод і ракетний корабель "Буян-М", а також об'єкти в Курській області.
- На окупованій Донеччині атаковано командний пункт 8 армії збройних сил противника.
У ніч проти 4 жовтня було уражено низку важливих об'єктів та цілей агресора. Серед них нафтозавод, малий ракетний корабель, радіолокаційний комплекс.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які об'єкти Росії атакувала Україна?
У ніч на 4 жовтня Сили оборони завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. На місці фіксують вибухи та пожежу, результати удару уточнюються.
Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність – 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік,
– наголосили у Генштабі.
Також у районі Онезького озера (Республіка Карелія) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.
У Курській області були уражені радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаюча машину зі складу ОТРК "Іскандер".
На окупованій частині Донеччини атаковано командний пункт 8 армії збройних сил противника. Результати ураження цілі ще уточнюються.