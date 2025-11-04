"Бахнул один": в российском Фролово нет света и связи после возможного удара по подстанции
- В городе Фролово Волгоградской области произошел пожар после возможного удара беспилотниками по подстанции.
- Есть перебои со связью, исчез свет.
В российском Фролово Волгоградской области пожар. Есть мнение, что это горит атакованная подстанция.
Детали собрал 24 Канал.
Смотрите также Когда Украина начнет массовое производство ракет "Фламинго" и "Рута": Зеленский дал ответ
Что известно о взрывах и пожаре в России вечером 3 ноября?
Свидетельства о том, что в городе Фролово что-то горит, появились поздно вечером 3 ноября. Есть видео, где фиксируют момент возможного прилета.
Момент прилета по Фролово: смотрите видео
Предположительно, удар был нанесен беспилотниками. Ведь на некоторых видео можно услышать звуки, похожие на пролет дронов. К тому же мониторинговые паблики россиян утверждали, что есть угроза от БПЛА в регионе.
Вон летит, видно, искры... О, бахнул один,
– говорят молодые россиянки, которые снимают атаку.
Атака на Россию 4 ноября: смотрите видео
Скорее всего, атакованный объект – подстанция (ПС) "Фроловская" на 500 киловольт. СМИ пишут о том, что в самом Фролово исчез свет и появились проблемы со связью.
Волгоградская область, город Фролово, атакована ПС "Фроловская" 500 кВ. Основная функция подстанции "Фроловская" – это преобразование и распределение электрической энергии между линиями электропередачи различных классов напряжения. Через нее проходит линия 500 кВ "Волжская-Восточная", через которую передается мощность от Волжской ГЭС в Липецкую, Рязанскую и Московскую области,
– пишут осинтеры.
Заявлено как горящая подстанция во Фролово / Фото из соцсетей
Однако есть и версии, что под удар мог попасть завод.
Где расположено Фролово, которое атаковали?
От Украины Фролово относительно недалеко – около 260 километров. Но это расстояние по прямой и до оккупированной Луганщины.
Показываем Фролово на карте России
В августе 2025 года Фролово уже атаковали, но тогда говорилось о железнодорожной станции.
Какие еще регионы были под атакой?
Еще речь идет о перебоях с электроснабжением в Курской области из-за атаки на подстанцию в 110 киловольт. Губернатор области заявил, что Украина якобы ударила по подстанции, из-за чего произошло аварийное отключение света в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.
Всего без света остались более 16 тысяч человек. По словам чиновника, Силам обороны "не удастся посеять панику" в России.