4 листопада, 00:11
"Бахнув один": у російському Фролово немає світла та зв'язку після можливого удару по підстанції

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У місті Фролово Волгоградської області сталася пожежа після можливого удару безпілотниками по підстанції.
  • Є перебої зі зв'язком, зникло світло.

У російському Фролово Волгоградської області пожежа. Є думка, що це горить атакована підстанція.

Деталі зібрав 24 Канал

Що відомо про вибухи та пожежу в Росії увечері 3 листопада? 

Свідчення про те, що у місті Фролово щось горить, з'явилися пізно ввечері 3 листопада. Є відео, де фіксують момент можливого прильоту. 

Момент прильоту по Фролово: дивіться відео

 

Імовірно, удару було завдано безпілотниками. Адже на деяких відео можна почути звуки, схожі на проліт дронів. До того ж моніторингові пабліки росіян твердили про загрозу від БпЛА в регіоні. 

Он летить, видно, іскри... О, бахнув один, 
– говорять молоді росіянки, які фільмують атаку. 

Атака на Росію 4 листопада: дивіться відео 

Швидше за все, атакований об'єкт – підстанція (ПС) "Фролівська" на 500 кіловольтів. ЗМІ пишуть про те, що в самому Фролово зникло світло, натомість з'явилися проблеми зі зв'язком. 

Волгоградська область, місто Фролово, атакована ПС "Фролівська" 500 кВ. Основна функція підстанції "Фролівська" – це перетворення та розподілення електричної енергії між лініями електропередачі різних класів напруги. Через неї проходить лінія 500 кВ "Волзька-Східна", через яку передається потужність від Волзької ГЕС до Липецької, Рязанської та Московської областей, 
пишуть осінтери. 


Заявлено як палаюча підстанція у Фролово / Фото із соцмереж

Проте є і версії, що під удар міг потрапити завод. 

Де розташоване Фролово, яке атакували? 

Від України Фролово відносно недалеко – близько 260 кілометрів. Але це відстань по прямій і до окупованої Луганщини.

Показуємо Фролово на карті Росії

 

У серпні 2025 року Фролово вже атакували, та тоді мовилося про залізничну станцію. 

Які ще регіони були під атакою? 

  • Іще йдеться про перебої з електропостачанням на Курщині через атаку на підстанцію в 110 кіловольтів. Губернатор області заявив, що Україна нібито вдарила по підстанції, через що сталося аварійне відключення світла у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

  • Загалом без світла залишилися понад 16 тисяч людей. За словами чиновника, Силам оборони "не вдасться посіяти паніку" в Росії.