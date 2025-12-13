Около 10 взрывов прогремело в небе над российским Смоленском: виден пожар
- В Смоленске прозвучало около 10 взрывов, и в одном из районов виден пожар, вероятно, ГРЭС.
- В Волгоградской области атакована нефтебаза, вероятно, украинскими дронами, по которым работает российская ПВО.
В российском Смоленске слышали около 10 взрывов. В одном из районов виднеется пожар.
Также атакована Волгоградская область. Российские телеграм-каналы пишут о работе российской ПВО по украинским беспилотникам, передает 24 Канал.
Смотрите также В Воронеже и Белгороде – блэкаут: под ударом могла быть ТЭЦ
Что известно об атаке дронов на Смоленск?
В небе над Смоленском прогремело около 10 взрывов, виднеются яркие вспышки. Сообщают о работе российской ПВО.
Также известно о пожаре в одном из районов города. Предварительно известно, что горит ГРЭС. В то же время есть сообщения об атаке на нефтебазу в Волгоградской области.
В основном взрывы слышали в южной части города. Из-за их громкости срабатывает сигнализация в авто. Взрывы в городе продолжаются и на момент публикации.
Взрывы слышны в Смоленске: смотрите видео
В Волгоградской области пылает нефтебаза: смотрите видео
Пожар на нефтебазе в России: смотрите видео
В Орске дроны могли ударить по "Механическому заводу"
Ночью 12 декабря в российском Орске прогремела серия взрывов. Местные сообщили, что слышали "громкие хлопки". После над одним из объектов поднялся густой столб дыма.
Предварительно, в Оренбургской области дроны могли поразить механический завод.