24 Канал Новини світу Близько 10 вибухів пролунало у небі над російським Смоленськом: видно пожежу
13 грудня, 23:53
Близько 10 вибухів пролунало у небі над російським Смоленськом: видно пожежу

Сергій Попович
Основні тези
  • У Смоленську пролунало близько 10 вибухів, і в одному з районів видно пожежу, ймовірно, ГРЕС.
  • У Волгоградській області атаковано нафтобазу, ймовірно, українськими дронами, по яких працює російська ППО.

У російському Смоленську чули близько 10 вибухів. В одному з районів видніється пожежа.

Також атакована Волгоградська область. Російські телеграм-канали пишуть про роботу російської ППО по українським безпілотникам, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку дронів на Смоленськ?

У небі над Смоленськом прогриміло близько 10 вибухів, видніються яскраві спалахи. Повідомляють про роботу російської ППО.

Також відомо про пожежу в одному з районів міста. Попередньо відомо, що горить ГРЕС. Водночас є повідомлення про атаку на нафтобазу у Волгоградській області.

В основному вибухи чули у південній частині міста. Через їх гучність спрацьовує сигналізація у авто. Вибухи у місті тривають і на момент публікації.

Вибухи чути у Смоленську: дивіться відео

У Волгоградській області палає нафтобаза: дивіться відео

Пожежа на нафтобазі у Росії: дивіться відео

В Орську дрони могли вгатити по "Механічному заводу"

  • Уночі 12 грудня в російському Орську пролунала серія вибухів. Місцеві повідомили, що чули "гучні хлопки". Опісля над одним з об'єктів здійнявся густий стовп диму.

  • Попередньо, в Оренбурзькій області дрони могли уразити механічний завод.