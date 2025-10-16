Российские оккупанты ночью 16 октября цинично атаковали Украину. Враг применил для террора 300 ударных дронов и 37 ракет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно об атаке по Украине 16 октября?

Президент Зеленский отметил, что этой ночью россияне цинично били по энергетической и гражданской инфраструктуре, применив сотни дронов и десятки ракет.

Эта ночь – это удары по нашим людям, нашей энергетике, гражданской инфраструктуре. Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила Россия против Украины,

– отметил лидер.

Под атакой врага оказалась инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области. Также оккупанты ударили по Нежину на Черниговщине – повредили почту, один человек ранен. На Харьковщине армия Кремля била по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Известно, что пострадали люди.

Сейчас везде продолжается восстановление и работают все соответствующие службы.

Президент также отметил, что оккупанты применяют двойной террор против Украины.

И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений,

– рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что этой осенью каждые сутки вражеские силы используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре.

"Путин глухой ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут", – подчеркнул гарант.

Он отметил, что это, в частности, зависит от США, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война. Он подчеркнул, что сейчас заметен важный импульс достижения мира на Ближнем Востоке и в Европе это тоже возможно. Он указал, что именно об этом будет говорить сегодня и завтра в Вашингтоне.

Удары россиян по Украине: основное