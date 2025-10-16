Об этом пишут местные сообщества в телеграмме и Воздушные силы. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки МиГ-31К в воздухе, также летают вражеские БпЛА: где сейчас наибольшая угроза

Ракетный обстрел 16 октября: что известно?

Через несколько минут после 5 утра 16 октября в Украине во всех областях объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за взлета МиГ-31К в России, который может запускать "Кинжалы". Об этом написали Воздушные силы, в это же время мониторы добавили, что российская армия применила баллистическое вооружение и крылатые ракеты наземного базирования.

Скоростные цели различных типов полетели на украинские области. О серии взрывов сообщали местные СМИ и телеграммные сообщества из Кировоградской области, в частности из города Кропивницкий, из Харьковской области, в частности из города Изюм, а также с Полтавщины – из города Кременчуг.

Как пишут мониторинговые сообщества, эти регионы попали под массированные комбинированные удары аэробаллистическими, баллистическими и крылатыми ракетами. Основная цель, очевидно, – энергетическая инфраструктура.

Заметим оперативно о тревогах и угрозах для всех областей, а также о последствиях российских атак прочитать можно в нашем телеграм-канале.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?