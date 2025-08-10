Ночью 10 августа жители российских городов ощутили на себе атаку дронами. В сети россияне жалуются, что было громко. Но переживали не все.

24 Канал собрал детали.

Что известно об атаке на Воронеж 10 августа?

Российские телеграм-каналы пишут, что, вероятно, работала ПВО по дронам. В целом взрывов было не менее пяти.

Местные жители рассказали, что слышали от двух до пяти взрывов в южной части города. Перед этим сработала система воздушной тревоги. По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных частях Воронежа. Наблюдаются перебои в работе интернета. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет,

– говорится в пабликах оккупантов.

Забавно, но местные телеграм-каналы сетовали, мол, люди безответственны.

В центре Воронежа всем по барабану на сирену и опасность атаки БПЛА. Как-то так. Реакции ноль,

– жаловались они и показывали, как прохожие расслабленно идут по улице.

Кроме этого, сообщают, что взрывы были и в городе Миллерово Ростовской области. Более того, местные "слышали звук мотора в небе".

Росавиация ввела план "Ковер" для Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса.

Российские мониторы писали, что большинство дронов идут на Москву.