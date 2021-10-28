Евросоюз дает деньги Молдове, чтобы преодолеть газовый кризис

28 октября 2021 , 11:26
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Источник:

твитер Ursula von der Leyen

Евросоюз выделит Молдове деньги для урегулирования газового кризиса. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Молдову и готов помогать стране. В частности, выделит деньги для урегулирования газового кризиса.

Заметьте Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ

В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом,
– говорится в сообщении.

Молдова заключила контракт на поставку газа

  • По состоянию на 27 октября стало известно, что Молдова заключила газовый контракт с нидерландской компанией Vitol.
  • Документ предусматривал, что в течение 27 октября компания доставит Молдове миллион кубометров газа.
  • Цену сделки пока решили не разглашать.
  • Власти Молдовы уже заверили, что цены на газ для населения не будут поднимать.
Заметьте! Украина поможет Молдове урегулировать газовый кризис. В частности, СМИ сообщили, что в случае необходимости продаст 700 миллионов кубов газа. Кроме того, Украина уже передала Молдове 16 миллионов кубов газа. Это произошло после объявления в стране чрезвычайного положения.

Заметка Ursula von der Leyen:

Happy to meet Moldovan PM

@natgavrilita

to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s The European Union Republica Moldova Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context,

@EU_Commission

is making available €60 million to help Прапор Молдови manage the current energy crisis.

Автор: Мар'яна Бекало