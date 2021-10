Евросоюз дает деньги Молдове, чтобы преодолеть газовый кризис

Евросоюз выделит Молдове деньги для урегулирования газового кризиса. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Молдову и готов помогать стране. В частности, выделит деньги для урегулирования газового кризиса.

Россия предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, – СМИ

В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом,

– говорится в сообщении.

Молдова заключила контракт на поставку газа

По состоянию на 27 октября стало известно, что Молдова заключила газовый контракт с нидерландской компанией Vitol.

Документ предусматривал, что в течение 27 октября компания доставит Молдове миллион кубометров газа.

Цену сделки пока решили не разглашать.

Власти Молдовы уже заверили, что цены на газ для населения не будут поднимать.

Украина поможет Молдове урегулировать газовый кризис . В частности, СМИ сообщили, что в случае необходимости продаст 700 миллионов кубов газа. Кроме того, Украина уже передала Молдове 16 миллионов кубов газа. Это произошло после объявления в стране чрезвычайного положения.

Happy to meet Moldovan PM

to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s The European Union Republica Moldova Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context,

is making available €60 million to help Прапор Молдови manage the current energy crisis.