Евросоюз дает деньги Молдове, чтобы преодолеть газовый кризис
Источник:твитер Ursula von der Leyen
Евросоюз выделит Молдове деньги для урегулирования газового кризиса. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Молдову и готов помогать стране. В частности, выделит деньги для урегулирования газового кризиса.
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В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом,
– говорится в сообщении.
Молдова заключила контракт на поставку газа
- По состоянию на 27 октября стало известно, что Молдова заключила газовый контракт с нидерландской компанией Vitol.
- Документ предусматривал, что в течение 27 октября компания доставит Молдове миллион кубометров газа.
- Цену сделки пока решили не разглашать.
- Власти Молдовы уже заверили, что цены на газ для населения не будут поднимать.
Заметка Ursula von der Leyen:
Happy to meet Moldovan PM
@natgavrilita
to reiterate our full support to Moldova.
Tomorrow’s The European Union Republica Moldova Association Council will further strengthen our cooperation.
In this context,
@EU_Commission
is making available €60 million to help Прапор Молдови manage the current energy crisis.