Євросоюз дає гроші Молдові, щоб подолати газову кризу

Євросоюз виділить Молдові гроші для врегулювання газової кризи. Мовиться про суму у розмірі 60 мільйонів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підтримує Молдову та готовий допомагати країні. Зокрема, виділить гроші для врегулювання газової кризи.

Зауважте Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ

У цьому контексті Єврокомісія виділить 60 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові впоратися з нинішньою енергетичною кризою,

– мовиться у повідомленні.

Молдова уклала контракт на постачання газу

Станом на 27 жовтня стало відомо, що Молдова уклала газовий контракт з нідерландською компанією Vitol.

Документ передбачав, що упродовж 27 жовтня компанія доставить Молдові мільйон кубометрів газу.

Ціну угоди наразі вирішили не розголошувати.

Влада Молдови вже запевнила, що ціни на газ для населення не підніматимуть.

Україна також допоможе Молдові врегулювати газову кризу . Зокрема, ЗМІ повідомили, що у випадку необхідності продасть 700 мільйонів кубів газу. Окрім того, Україна вже передала Молдові 16 мільйонів кубів газу. Це сталося після оголошення у країні надзвичайного стану.

Допис Ursula von der Leyen:

