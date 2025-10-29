За экс-заместителя председателя Верховного суда Львова внесли 20 миллионов гривен залога

За экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова внесли 20 миллионов гривен залога. Ранее сумма составляла более 302 миллионов гривен, но ее уменьшил Высший антикоррупционный суд 20 октября.

Это "Украинской правде" подтвердила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, передает 24 Канал.

Смотрите также Экс-главе Укрэнерго Кудрицкому избрали меру пресечения

Что известно о внесении залога за Львова?

После того как Высший антикоррупционный суд уменьшил залог для экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, деньги поступили на счет ВАКС.

Процессуальные обязанности Львова остались без изменений. Он должен воздерживаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля, в соответствии с постановлением от 9 октября 2025 года.

Отмечается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с решением и планирует обжаловать его в апелляционном суде.

Что известно о деле Львова?