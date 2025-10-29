За экс-заместителя председателя Верховного суда Львова внесли 20 миллионов гривен залога
- За экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова внесли 20 миллионов гривен залога после уменьшения суммы судом.
- Прокурор САП не согласен с решением и планирует обжаловать его.
За экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова внесли 20 миллионов гривен залога. Ранее сумма составляла более 302 миллионов гривен, но ее уменьшил Высший антикоррупционный суд 20 октября.
Это "Украинской правде" подтвердила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, передает 24 Канал.
Что известно о внесении залога за Львова?
После того как Высший антикоррупционный суд уменьшил залог для экс-заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова, деньги поступили на счет ВАКС.
Процессуальные обязанности Львова остались без изменений. Он должен воздерживаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля, в соответствии с постановлением от 9 октября 2025 года.
Отмечается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с решением и планирует обжаловать его в апелляционном суде.
Что известно о деле Львова?
- Журналисты "Схем" в 2022 году сообщали, что Богдан Львов имеет российское гражданство с 1999 года, которое обновлял в 2012 году.
В том же году его отчислили из Верховного суда из-за наличия российского паспорта, которую подтверждали данные СБУ.
Богдан Львов подал иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты "за время вынужденного прогула". Киевский окружной административный суд частично удовлетворил его 10 января 2024 года, однако Верховный суд подал апелляцию.