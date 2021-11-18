За что хотели убить министра Лещенко: в МВД раскрыли детали покушения

Денис Монастырский рассказал, что Роман Лещенко не знал о покушении на него. Глава МВД рассказал, что ответ "должно дать следствие".

Глава Министерства внутренних дел рассказал, что обвинительный акт будет содержать все детали. Об этом он 18 ноября рассказал во время эфира.

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В МВД рассказали о причинах покушения на министра Лещенко

Сейчас идут допросы задержанных лиц – гражданина США и гражданки Украины, которая выступала посредником с заказчиками,

– заявил Монастырский.

Министр пояснил, что пока известно, что покушение на министра агрополитики связано с его деятельностью до приобретения статуса госслужащего в 2018 году, а именно – с хозяйственным конфликтом.

"Когда мы после брифинга общались с господином Романом (речь идет о Лещенко – 24 канал) он сказал, что, если бы такое что-то произошло, он бы никогда не связал это именно с той деятельностью и человеком, который сделал этот заказ", – подытожил Монастырский.

Угрожал семье и детям из-за "долгов"

По словам главы МВД, гражданин США, подозреваемый в покушении на убийство министра агрополитики Романа Лещенко, сначала заплатил коллектору 150 тысяч долларов.

В то же время коллектор должен был выбить "несуществующие" долги у Лещенко, однако присвоил деньги и исчез.

Именно поэтому, мол американец решил заказать убийство сначала его, а потом уже и самого министра.

Поступали угрозы в адрес Романа Лещенко, его семьи и детям. Заказчик из США подчеркивал – "Если он (Роман Лещенко – 24 канал) умрет, Мне безразлично",

– подчеркнул Монастырский.

После этого разговора с киллером, американец хотел покинуть Украину, а само преступление должно было быть совершено во время пребывания его в Соединенных Штатах.

Покушение на министра Романа Лещенко: что известно