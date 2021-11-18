Через що хотіли вбити міністра Лещенка: в МВС розкрили деталі замаху
Джерело:"Право на владу"
Денис Монастирський розповів, що Роман Лещенко не знав про замах на нього. Очільник МВС розповів, що відповідь "має дати слідство".
Глава Міністерства внутрішніх справ розповів, що обвинувачувальний акт міститиме всі деталі. Про це він 18 листопада розповів під час ефіру.
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У МВС розповіли про причини замаху на міністра Лещенка
Зараз йдуть допити затриманих осіб – громадянина США та громадянки України, яка виступала посередником із замовниками,
– заявив Монастирський.
Міністр пояснив, що наразі відомо, що замах на міністра агрополітики пов'язаний з його діяльністю до набуття статусу держслужбовця в 2018 році, а саме – з господарським конфліктом.
"Коли ми після брифінгу спілкувались з паном Романом (мовиться про Лещенка – 24 канал) він сказав, що, якби таке щось сталося, він би ніколи не пов'язав це саме з тією діяльністю та людиною, яка зробила це замовлення", – підсумував Монастирський.
Погрожував сім'ї та дітям через "борги"
За словами глави МВС, громадянин США, підозрюваний у замаху на вбивство міністра агрополітики Романа Лещенка, спочатку заплатив колекторові 150 тисяч доларів.
Водночас колектор мав вибити "неіснуючі" борги у Лещенка, проте привласнив гроші та зник.
Саме тому, мовляв американець вирішив замовити вбивство спочатку його, а потім вже і самого міністра.
Надходили погрози на адресу Романа Лещенка, його сім'ї та дітям. Замовник зі США наголошував – "якщо він (Роман Лещенко – 24 канал) помре, мені байдуже",
– наголосив Монастирський.
Після цієї розмови з кілером, американець хотів покинути Україну, а сам злочин мав бути вчинений під час перебування його в Сполучених Штатах.
Замах на міністра Романа Лещенка: що відомо
- 18 листопада зловмисники планували здійснити замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.
- Причиною був бізнес-конфлікт, який виник між Лещенком та неназваним громадянином США у 2018 році.
- Попередньо відомо, що замовник спершу замовив одне викрадення та вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. "Виконання" цього замовлення та "докази" імітували правоохоронці.
- Після цього наступною жертвою назвали людину, "з якою вони співпрацювали та у якої намагались відібрати майно та вибити уявні борги, які були в 2018 році". Якраз нею і був Роман Лещенко.
- 17 листопада ввечері замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію замовлення". Кілеру заплатили 20 тисяч доларів завдатку.
- Після цього особу затримали. За словами Монастирського, за такі злочини передбачене довічне ув'язнення.