Через що хотіли вбити міністра Лещенка: в МВС розкрили деталі замаху

Денис Монастирський розповів, що Роман Лещенко не знав про замах на нього. Очільник МВС розповів, що відповідь "має дати слідство".

Глава Міністерства внутрішніх справ розповів, що обвинувачувальний акт міститиме всі деталі. Про це він 18 листопада розповів під час ефіру.

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У МВС розповіли про причини замаху на міністра Лещенка

Зараз йдуть допити затриманих осіб – громадянина США та громадянки України, яка виступала посередником із замовниками,

– заявив Монастирський.

Міністр пояснив, що наразі відомо, що замах на міністра агрополітики пов'язаний з його діяльністю до набуття статусу держслужбовця в 2018 році, а саме – з господарським конфліктом.

"Коли ми після брифінгу спілкувались з паном Романом (мовиться про Лещенка – 24 канал) він сказав, що, якби таке щось сталося, він би ніколи не пов'язав це саме з тією діяльністю та людиною, яка зробила це замовлення", – підсумував Монастирський.

Погрожував сім'ї та дітям через "борги"

За словами глави МВС, громадянин США, підозрюваний у замаху на вбивство міністра агрополітики Романа Лещенка, спочатку заплатив колекторові 150 тисяч доларів.

Водночас колектор мав вибити "неіснуючі" борги у Лещенка, проте привласнив гроші та зник.

Саме тому, мовляв американець вирішив замовити вбивство спочатку його, а потім вже і самого міністра.

Надходили погрози на адресу Романа Лещенка, його сім'ї та дітям. Замовник зі США наголошував – "якщо він (Роман Лещенко – 24 канал) помре, мені байдуже",

– наголосив Монастирський.

Після цієї розмови з кілером, американець хотів покинути Україну, а сам злочин мав бути вчинений під час перебування його в Сполучених Штатах.

Замах на міністра Романа Лещенка: що відомо