За день массовых обстрелов Харьковской области пострадали 10 человек, среди них – дети

Российские военные терроризируют жителей Харьковской области, освобожденных из-под оккупации. В течение 15 сентября оккупанты массированно обстреляли Харьковщину.

Об этом вечером 15 сентября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в течение дня россия "терроризирует население освобожденных районов Харьковской области".

Кстати, Генштаб заявил о значительных потерях россиян на Харьковщине: враг расформовывает некоторые подразделения

Враг обстрелял освобожденные районы Харьковской области

Сообщается, что оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Имеются разрушенные жилые дома и пострадавшие.

Олег Синегубов отметил, что в Купянском районе, по предварительным данным, 10 человек получили ранения. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Также ранена одна женщина в Изюмском районе и одна – в Харьковском.

Глава Харьковской ОВ отметил, что пострадавшие госпитализированы.

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