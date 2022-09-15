За день массовых обстрелов Харьковской области пострадали 10 человек, среди них – дети
Источник:Олег Синегубов
Российские военные терроризируют жителей Харьковской области, освобожденных из-под оккупации. В течение 15 сентября оккупанты массированно обстреляли Харьковщину.
Об этом вечером 15 сентября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в течение дня россия "терроризирует население освобожденных районов Харьковской области".
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Враг обстрелял освобожденные районы Харьковской области
Сообщается, что оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Имеются разрушенные жилые дома и пострадавшие.
Олег Синегубов отметил, что в Купянском районе, по предварительным данным, 10 человек получили ранения. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Также ранена одна женщина в Изюмском районе и одна – в Харьковском.
Глава Харьковской ОВ отметил, что пострадавшие госпитализированы.
ВСУ освобождают Харьковскую область
- Украинские военные в конце августа – начале мая начали контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. Под контроль Украины вернулись Изюм, Балаклея, Купянск и другие населённые пункты в Харьковской области.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 14 сентября сообщила, что в Харьковской области герои ВСУ освободили уже 8 500 квадратных километров и 388 населенных пунктов.
- Президент Владимир Зеленский 13 сентября сообщил, что на освободившихся территориях уже началась выдача пенсий. Также там идет зачистка от оккупантов. Также Укрзализныця отправила первый рейс в освободившуюся Балаклею.
- В освобожденном от российских захватчиков Изюме побывал Владимир Зеленский. Визит главы государства в Изюм вызвал истерику у российских пропагандистов.
- На фоне успеха ВСУ россияне устроили серию терактов в Харькове. Вечером 11 сентября русские военные мощно обстреляли Харьков. Сразу двумя ракетами захватчики попали в ТЭЦ-5 в Харькове. Это привело к исчезновению света и воды в Харькове. Обстрелы Харькова продолжились и 12 сентября.
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