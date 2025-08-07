За экс-главу Луганской ОГА Гайдая внесли залог. Он составил 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

Что известно о деле в отношении Сергея Гайдая?

На счет ВАКС поступили 10 миллионов гривен залога за экс-главу Луганской ОГА и Мукачевской РГА Сергея Гайдая. Также поступило по 2 миллиона гривен за директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову и командира части Нацгвардии Василия Мишанского.

Суд возложил на них ограничения: не покидать определенные города, не контактировать с фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет. Гайдаю запрещено посещать часть НГУ и не общаться с фигурантами дела.

Напомним, Сергея Гайдая подозревают в коррупции, связанной с закупкой БпЛА и систем РЭБ. сначала в заметке НАБУ говорилось, что "среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии". Затем оказалось, что речь шла о Гайдае.