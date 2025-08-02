Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Сергея Гайдая подозревают в коррупции

Источники Общественного сообщили, что чиновник, которого подозревают в коррупции, – это Сергей Гайдай. Именно его имели в виду НАБУ и САП.

Интересно, что сначала в заметке НАБУ говорилось, что "среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии".

В следующем сообщении уже детализировали должности подозреваемых.

, – "НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народный депутат Украины IX созыва, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций, начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании – поставщика беспилотных летательных аппаратов (БпЛА)" xml-ph-0007@deepl.interna

