Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Сергія Гайдая підозрюють у корупції

Джерела Суспільного повідомили, що чиновник, якого підозрюють у корупції, – це Сергій Гайдай. Саме його мали на увазі НАБУ та САП.

Цікаво, що спершу в дописі НАБУ ішлося, що "серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії".

У наступному дописі вже деталізували посади підозрюваних.

"НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії – постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА)", – мовиться в повідомленні НАБУ.

Як написали в НАБУ, чотирьох осіб затримали.

До слова, командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів справи. Що ж до депутатів, то підозрюваний – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов. Арахамія заявив, що членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинено на час розслідування.

