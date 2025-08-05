Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Что грозит коррупционеру Андрею Юрченко?

По версии следствия, в 2024–2025 годах группа лиц, среди которых чиновники, военные и бизнесмены, системно присваивали бюджетные средства, выделенные на нужды Сил обороны.

Так, ВАКС 5 августа избрал меру пресечения экс-руководителю Рубежанской МВА Андрею Юрченко, который причастен к схеме. Его взяли под стражу на 60 суток. Вместе с этим суд определил возможность внесения залога в размере 6 миллионов гривен.

Как передают корреспонденты, во время заседания суд также заслушал детективов НАБУ, которые осуществляли обыск и задержание Юрченко. Их допрашивали относительно поведения подозреваемого во время следственных действий.

В то же время адвокаты Андрея Юрченко заявили о намерении подать апелляцию на решение суда.

Кто еще причастен к схеме по присвоению оборонных средств?

Ранее ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела. Бывшему председателю Луганской ОГА Сергея Гайдая также взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Всего в этом деле фигурируют пять человек, среди них и руководитель предприятия, которое поставляло дроны, а также командир одной из частей Нацгвардии.