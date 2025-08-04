Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

К теме Среди задержанных по делу о дронах – экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, – СМИ

Какую меру пресечения избрали Сергею Гайдаю?

Следственный судья ВАКС Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему главе Луганской областной администрации Сергею Гайдаю меру пресечения в виде заключения под стражу.

В качестве альтернативы этому суд определил залог в размере 10 миллионов гривен.

Кроме того, ВАКС определил для Гайдая ряд процессуальных обязанностей, в частности:

прибывать по вызову к детективу, прокурору, следственному судье;

не отлучаться из Ужгорода без разрешения;

сообщать детективу и прокурору об изменении места жительства или работы;

сдать загранпаспорт;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;

не посещать одну из воинских частей;

носить электронный браслет.

Сторона обвинения, кроме СИЗО, просила назначить более 30 миллионов гривен залога за Сергея Гайдая. Прокурор также считает, что экс-чиновник может влиять на свидетелей, а также других подозреваемых по этому делу.

Также есть риск препятствовать досудебному расследованию иным образом. Мы приходим к выводу, что единственной мерой пресечения является содержание (Гайдая – 24 Канал) под стражей. Но поскольку эта категория дел предусматривает внесение залога мы просим определить его определить в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен,

– сказал прокурор.

В то же время адвокат подозреваемого просил о личном обязательстве или домашнем аресте для своего подзащитного.

Сам Гайдай заявил, что когда к нему пришли правоохранители с объявлением подозрения, он всячески способствовал им, а также предоставил им личный телефон и ключи от квартиры в Киеве и от рабочего кабинета в Мукачево.

"Теоретически я мог бы создать какое-то основание и сделать себе командировку. Но я здесь", – отметил экс-чиновник, говоря о рисках относительно возможного побега за границу.

Гайдай также добавил, что "когда это все закончится", то пойдет на фронт.

Что решил ВАКС в отношении Владислава Марченко?

В Центре противодействия коррупции сообщили, что следственный судья ВАКС Виктор Маслов частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к фактическому бенефициарному владельцу компании-производителя дронов "Акоптерс" Владислава Марченко меру пресечения в виде заключения под стражу.

В качестве альтернативы был определен залог в размере 15 миллионов гривен. При этом ВАКС возложил на подозреваемого только одну обязанность – прибывать по вызову в суд.

Напомним, накануне НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах на закупку дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Всего в этом деле подозрение получили 6 человек, среди которых были Сергей Гайдай, Владислав Марченко и нардеп Алексей Кузнецов.