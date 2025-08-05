Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker. Главу автономии Гагаузия в Молдове Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы за незаконное финансирование пророссийской партии "Шор", которая находится под запретом.

Читайте также В Молдове разоблачили российскую схему подкупа избирателей: попытаются повлиять на диаспору в Европе

Глава Гагаузии ответит за сотрудничество с Россией

По версии следствия, она систематически завозила в Молдову наличные из России – в целом более 42,5 миллиона леев (более 2 миллионов евро).

Что известно о деле Гуцул?

Гуцул работала секретаршей в запрещенной партии "Шор" и, по данным следствия, в течение 2019 – 2022 годов организованно ввозила российские средства для финансирования деятельности политической силы. Кроме того, ее обвиняют в сознательном получении денег от организованной преступной группировки для избирательной кампании 2023 года, во время которой она стала башканом (главой) Гагаузии.

Также следователи обнаружили, что она фальсифицировала документы о финансировании: речь идет о 370 тысячах леев, которые официально не могли быть использованы в кампании.

25 марта ее задержали в аэропорту Кишинева, когда она пыталась покинуть страну несмотря на запрет на выезд.

Публичная реакция Гуцул

По информации пропагандистских СМИ, после приговора суда Буюканы, который присудил ей 7 лет колонии общего режима, Евгению Гуцул под охраной вывели из зала суда.

Она заявила, что этот приговор является "приговором всей демократической системе Молдовы", назвав дело политической расправой по приказу сверху.

Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть... Это попытка запугать жителей Гагаузии и предупреждение всей оппозиции,

– заявила она.

В октябре 2024 года Евросоюз уже включил Евгению Гуцул в санкционный список из-за ее публичной пророссийской позиции. В марте 2024-го она посещала Москву, где жаловалась на "притеснения" и просила "поддержки" у Кремля.